BIST 114.809
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 396,96
YEREL

Çorum'da tarlaya devrilen araçtan saçılan altınların bulunması için arama yapılıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlaya devrilen araçtan etrafa saçıldığı iddia edilen edilen altınların bulunması için çalışma yürütülüyor.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Çorum'daki bir altın üretim firmasına ait otomobil, gece saatlerinde Sungurlu-Çorum kara yolunun 5'inci kilometresinde elektrik direğine çarpıktan sonra tarlaya devrildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile beraberindeki iki kişi, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün araçta altın olduğu ve kazanın ardından etrafa saçıldığı yönünde jandarmaya bilgi vermesi üzerine bölgede arama çalışması yapıldı.

Jandarma ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatılan arazide araçtan saçılan külçe altınların bir kısmı, kaza yerindeki jandarma ve itfaiye ekiplerince bulunarak olay yerine gelen şirket yetkililerine teslim edildi.

Yapılan sayımda altınların eksik olduğunun anlaşılması üzerine aracın kaza yaptığı bölgede yeniden çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerinin nezaretinde bölgede sürdürülen çalışmada, hem jandarma personeli hem de firma görevlilerince dedektörle altın arandı. Bölgedeki otlar arasında da tırmıklarla arama gerçekleştirildi.

Altınların çalınmış olma ihtimaline karşı jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaza yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis personelinin yanı sıra kazanın ardından yardıma koşan bazı araç sürücülerinin de Plaka Tanıma Sistemi'nden tespit edilerek bilgilerine başvurulduğu öğrenildi.

Bölgedeki arama çalışmalarının yanı sıra soruşturma devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak’ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
15 Temmuz Mehteri! Fahrettin Altun paylaştı
KYK’dan burs ve kredi ödemelerine ilişkin açıklama
Donald Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
İbrahim Kalın: Asıl soru neden Ayasofya'nın 1934'te müzeye çevrildiği
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Srebrenitsa paylaşımı
Barış Murat Yağcı boyu kaç Survivor Barış Murat kimdir, nereli?
Dev çekirge "Çağaboğan" Tunceli’de görüntülendi
Vahşi doğanın en acımasız anı! Yılanın dişlerinden kurtulmak için böyle çırpındı
Mendebur Lemur kimdir kaç yaşında Exatlon Challenge Hakan kilosu kaç?
Prof Dr Nevzat Tarhan'dan Mabel Matiz tepkisi! O soruyu soran haindir
Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç Yasin Obuz boyu ve kilosu kaç?