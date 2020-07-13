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Hatay'da 'Uçan halı' kaza yaptırdı

HATAY'da motosikletle ilerleyen iki arkadaş, bir apartmanın 4. katında asılı olan halının düşmesi sonucu yaralandı.

Görüntüler Hatay'da kaydedildi. Cenk Mıdık, arkadaşı Mehmet Mahlioğlu ile motosikletle yolda ilerliyordu. O sırada çevredeki bir apartmanın 4. katında asılı olan halı düştü.

Motosiklet sürücüsü bir anda dengesini kaybetti, arkadaşıyla beraber yola savruldu.

Her ikisi de neye uğradıklarını şaşırdı. Neyse ki kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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