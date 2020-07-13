Bankada silahlı soygun kamerada

Rus polisinden yapılan açıklamaya göre, olay St.Petersburg’da Veteranov Caddesi’ndeki bir banka şubesinde dün yerel saatle 16.40’ta meydana geldi. Bankaya giren maskeli bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları sırt çantasına koymasını istedi. Havaya ateş açan soyguncu, 4 milyon rubleyi (yaklaşık 390 bin TL) aldıktan sonra kaçarak izini kaybettirdi. Soygun sırasında bankada bulunan bir müşteri ile banka görevlisinin yara almadığı belirtildi. Rus polisi soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.