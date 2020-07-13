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Artvin Yusufeli Barajı'nı sel bastı! O anlar kamerada

Tamamladığında dünyanın en yüksek 3. Barajı olacak Yusufeli Barajı’nın şantiyesini sel vurdu. O anlar saniye saniye kamerada...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere ve ırmaklar taştı, bir şantiyeyi su bastı. Sel sularının şantiyeye girdiği anlarda konteyner de kalan işçiler kendilerini dışarı attı, güvenli bölgeye sığındı. 

Sel sonrası şantiye alanı balçıkla kaplanırken, çok sayıda araç kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından iz takip köpekleri ile arama-kurtarma çalışması yapılırken, baraj şantiyesinin hemen yanında bulunan ve Yusufeli ilçesine ulaşımın sağlandığı tünel sel sonrası gelen moloz yığınları ile kapandı. 

Şantiyedeki sel anları cep telefonu kamerasının görüntülerine yansıdı.

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