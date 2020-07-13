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DÜNYA

Metroda bıçaklı saldırı! Saniye saniye kamerada

ABD'de metroda korkunç dakikalar yaşandı. Queens bölgesinde bir saldırgan bindiği metroda yolculara bıçakla saldırdı. 2 kişinin yaralandığı olayda saldırgan gözaltına alındı.

ABD’nin New York kentinin Queens bölgesinde bir saldırgan bindiği metroda yolculara bıçakla saldırdı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda 40’lı yaşlarda olduğu belirtilen saldırgan yolculara rasgele bir şekilde bıçakla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan 2 kişinin hastanede tedavilerinin yapıldığı ifade edildi.

Saldırganın yolculara saldırdığı anlar ve yolcuların saldırganla boğuşması ise bir görgü tanığı tarafından kayda alındı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, olay  ‘çirkin ve provoke edilmemiş saldırı’ şeklinde nitelendirilirken, şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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