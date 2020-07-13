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Afyonkarahisar’da geçmişini bilmediği bir avuç buğdayı çoğaltmaya çalışıyor

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 20 yıl önce Şanlıurfa’dan ilçeye yerleşen ve tarım ile uğraşan Hıdır Güneş babasından kalan bir avuç buğdayı çoğaltmaya çalışıyor.

Güneş babasından kalan bir avuç buğdayı çoğaltmaya çalışıyor.
İki yıl önce bir avuç olarak ektiği ve Siyez olduğu düşünülen buğdayı iki yıl içersinde 45 kilo yapan Güneş, bu yıl 6 dönümlük araziye bu buğdayı ekti. Ürettiği buğdayı 30’ar kilogram olmak üzere Türkiye’nin 81 ilinde üreticilere üretmek üzere göndereceğini belirten Güneş, buğdayın kurak yerde yetiştiğini ve bir buğdaydan 16 dal ve bunun yanında da başağında birçok kardeşleme yaptığını belirtti.

Güneş, “Buğday hem filizden kardeşleme yapıyor, hem de başak da kardeşleme yapıyor. Bunun telef olup gitmesini istemedim. Çiftçinin savaşını görmelerini istiyorum. Biz şuanda hayal peşinde koşmuyoruz. 4 ay önce Korona virüs (Covid-19) nedeniyle herkes evine kapandığında Antalya’da arkadaşımla telefonla görüştük. “Abi iki ekmek için insanlar burada birbirine girdi” dedi. Ben de bizim elimizde bu imkan varken, bu buğdayı üretim 81 ilde bulunan çiftçi kardeşlerime 3’er kilo hediye edeyim onlarda bunu çoğaltsın istedim. Şuan 40 ilde arkadaşlarımız ile iletişime geçtim. Bir hafta 10 gün sonra onlara iletişime geçeceğiz. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’de ne gerekiyorsa gerekli yardımı yapacağını belirtti. Ben Sandıklı’dan ateşi yaktım. Artık gereken ne ise onu yapmalarını istiyorum. Az ekilen ve çok verim veren bir ürün olarak gözüküyor. 6 bin metrekare alana 45 kilo tohum attım. Bu tohumu Şanlıurfa’da rahmetli babam yengemden almıştı. Biz de ondan aldık” diye konuştu.

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