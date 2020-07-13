Artvin'deki selde 3 kişilik aile ölüme böyle sürüklendi
Artvin'de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 3 kişilik ailenin sel sularında sürüklenme anı kameralara yansıdı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası sel sularına kapılan 1 kişi hayatını kaybetti. Vali Yılmaz Doruk, aracından inen bir kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.
Otomobil selde sürüklendi
Yusufeli'nde sağanak sonrası derenin yola taşması sonucu bir otomobil sürüklendi, o anlar kameraya yansıdı.