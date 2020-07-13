BIST 117.683
DOLAR 6,87
EURO 7,78
ALTIN 399,52
YEREL

Kırıkkale'de şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Kırıkkale'de bir apartmanın bodrum katında ayaklarından iple asılan genç adama şiddet uygulandı. O anlar ise zanlılardan birinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki 4 kişi, bir apartmanın bodrum katında zorla alıkoydukları M.U.Y.'i iple asıp hem sözlü hem de fiziki olarak şiddet uyguladı. O anları ise sosyal medyadan canlı olarak yayınladılar.

Dakikalarca iple asılı şekilde şiddete maruz kalan M.U.Y., serbest kaldıktan sonra polise gidip şikayetçi oldu.

Gözaltına alındılar

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Tutuklama kararı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Heybeliada'daki yangınla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı
Koronavirüs salgının işsizlik fonuna faturası 20 milyar TL'den fazla oldu
İmamoğlu'ndan İBB'ye haciz işlemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar
Özel görüntülerini arkadaşlarına yollayan eski eşinden şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Hakkari'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakkari'de boz ayı korkuya neden oldu
İngiliz spiker İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' dedi
Bağkur emeklileri ne zaman bayram ikramiyesi alacak ödeme günü 2020
Ekrem İmamoğlu Ayasofya Camii konusunda neden konuşmuyor?
İstanbul'da 60 yaşındaki yankesici suçüstü yakalandı
Survvior finali nerede yapılacak Galataport nerede? Galaport kimin sahibi kim
Hatay'da 'Uçan halı' kaza yaptırdı
LGS 16 temmuz saat kaçta açıklanacak nereden öğrenilecek?