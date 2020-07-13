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İngiliz spiker İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' dedi

Ankaragücü-Galatasaray maçını anlatan İngiliz spikerin, İbrahim Üzülmez'e lakabıyla hitap etmesi izleyenleri güldürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rakibini penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Ankara ekibi, bitime 2 hafta kala kümede kalma umudunu korudu.

Bir süre önce Süper Lig maçlarının yayın haklarını satın alan İngiliz BT Sports kanalında ise ilginç bir diyalog yaşandı.

İngiliz spiker 'Deli İbrahim' dedi

Ankaragücü-Galatasaray maçını anlatan İngiliz spikerin, 'Deli İbo' lakaplı İbrahim Üzülmez'e takma adıyla hitap etmesi izleyenleri güldürdü. İşte o anlar..

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