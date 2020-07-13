Survivor'da finale kalan 3 isim belli oldu

Survivor’da son ada konseyi için Acun Ilıcalı Dominik‘ten canlı yayın yaptı. İlk 3 belli oldu. Büyük finale gitmeye hak kazananlar; Cemal Can, Yasin ve Barış olurken, Berkan elendi.

Acun Ilıcalı‘nın Berkan’ın ismini açıklaması ile birlikte Yasin büyük şok yaşadı. Sosyal medyada bir diğer konu, Aycan’ın Barış’a sorduğu soru oldu.

Aycan’ın sorduğu soru sosyal medyayı salladı. İşte o heyecan dolu dakikalar ve adadaki son konseyden kareler...