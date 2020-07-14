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DÜNYA

Maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti

Ukrayna’da polis, maske takmayan yaşlı adamı şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalıştı.

Ukrayna’nın Çernovtsi şehrinde bulunan Kamarova Caddesi’nde polis, maske takmayan yaşlı adamı darp ederek, gözaltına almaya çalıştı. Polis, yaşlı adamı yere yatırarak, kelepçe taktı. Yaşlı adam polisin müdahalesi sonrası fenalaşırken, çevredekiler polislere tepki gösterdi. Adamın fenalaştığını gören polis kelepçeleri çıkararak, olay yerine ambulans çağırdı. Çevredeki vatandaşlar ise olay anını telefonları ile anbean kaydetti. Ülkede korona virüs salgını nedeniyle maske takmak zorunlu olurken, maske takmayanlara ve karantina kurallarını ihlal edenlere 17 bin Grivna (4 bin 300 TL) para cezası kesiliyor.

Yaşlı adama, Ukrayna İdari Suçlar Kanunu’nun 173. Maddesi (Holiganlık), 185. Maddesi (Görevi başındaki güvenlik güçlerine zorluk çıkarma) ve 44-3. Maddesi (Karantina kurallarını ihlal) gereğince 2 ayrı protokol düzenlenerek ceza kesildi.

Öte yandan, Ukrayna’da toplam korona virüs vaka sayısı 54 bin 133’e, can kaybı ise bin 398’e yükseldi.

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