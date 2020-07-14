BIST 118.399
DOLAR 6,87
EURO 7,79
ALTIN 397,36
YEREL

Ankara'da 'otobüsü yavaşlattın' tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü

ANKARA'da, hareket halindeki belediye otobüsünün yavaş gitmesine neden olduğu öne sürülen kişi ile diğer yolcular arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Otobüs şoförü, kavga eden 4 yolcuyu kaldırım kenarında indirdikten sonra seferine devam etti.

Olay, pazartesi akşam saatlerinde Sıhhiye-Eryaman seferini yapan 542 hat numaralı EGO otobüsünde meydana geldi.

Yolculardan biri iddiaya göre; otobüsü hızlı kullandığı için şoföre tepki gösterdi. Otobüsü normal hızda kullandığını belirten sürücü ile itiraz eden yolcu arasında bir süre tartışma yaşandı. Bunun üzerine iddiaya göre sürücü, otobüsü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaklaşık 30 kilometre hızda kullanmaya başladı. Diğer yolcular da otobüsün yavaşlamasına neden olan kişiye tepki gösterdi.

Yolcular arasındaki bağrışmalar, bir süre sonra kavgaya dönüştü. 4 yolcunun tekme ve yumruklarla birbirine girmesi üzerine sürücü, otobüsü Şaşmaz kavşağı yakınlarında durdurdu. Sürücü, kaldırım üzerinde kavga etmeye devam eden yolcuları bırakarak, seferine devam etti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Alanya’da feci kaza! Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Ulaştırma Bakanı duyurdu! Scooter'lara düzenleme yolda
Erdoğan kurmaylarına talimat verdi: Ayasofya konusunda doğruları anlatın
ABD'de okula dönüş kararlarında geri adım
Gökhan Gönül'den transfer açıklaması
Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonu HDP il başkanı ile 33 kişi gözaltında
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
Maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti
Hande Acar kimdir yaşı kaç estetiksiz hali nasıldı?
Gençliğim Eyvah 6. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 111. bölüm fragmanı
Hande Acar boşandı instagramda duyurdu Hande Acar kimdir yaşı kaç?
60 saniyede bugün (13 Temmuz 2020)
Bir yolcu otobüsü faciası daha: 13 yaralı