İmamoğlu Ayasofya'yı pazar yeri mi sanıyor?

İmamoğlu’ndan flaş Ayasofya açıklaması! İmamoğlu, Ayasofya’nın açılmasını nasıl yorumladı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘7 Haziran’ sonrasının perde arkasını açıkladı… 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti, MKYK'sının 'CHP'yle koalisyon kuralım' dediğini belirtti. Davutoğlu’nun bu açıklamaları ne anlama geliyor?

İmamoğlu’ndan, Katar Emiri’nin annesinin Kanal İstanbul çevresinden aldığı arazinin imara açılmasına tepki! İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine neden karşı?

Yıllar sonra Ayasofya’nın ilk imamı kim olacak? Ayasofya’ya atanacak imam nasıl belirlendi? Osmanlı’da, Ayasofya ve Süleymaniye gibi Selatini camilere imam ataması yapılırken, hangi özellikler aranırdı? Kimler bu camilere imam olarak atanırdı? Hepsi ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası programında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile masaya yatırdı.