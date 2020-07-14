BIST 118.483
DOLAR 6,87
EURO 7,80
ALTIN 397,58
İNTERNETHABER TV

İmamoğlu Ayasofya'yı pazar yeri mi sanıyor?

Hadi Özışık youtube kanalından sordu, Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt gecikmedi!

İmamoğlu’ndan flaş Ayasofya açıklaması! İmamoğlu, Ayasofya’nın açılmasını nasıl yorumladı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ‘7 Haziran’ sonrasının perde arkasını açıkladı… 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti, MKYK'sının 'CHP'yle koalisyon kuralım' dediğini belirtti. Davutoğlu’nun bu açıklamaları ne anlama geliyor?

İmamoğlu’ndan, Katar Emiri’nin annesinin Kanal İstanbul çevresinden aldığı arazinin imara açılmasına tepki! İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine neden karşı?

Yıllar sonra Ayasofya’nın ilk imamı kim olacak? Ayasofya’ya atanacak imam nasıl belirlendi? Osmanlı’da, Ayasofya ve Süleymaniye gibi Selatini camilere imam ataması yapılırken, hangi özellikler aranırdı? Kimler bu camilere imam olarak atanırdı? Hepsi ve daha fazlasını Hadi Özışık Perde Arkası programında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile masaya yatırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Suudi Arabistan bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı
'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlış! Bakan Koca uyardı
Bakan Albayrak: Konut satışları tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı
Galatasaray'da Radamel Falcao dönemi bitiyor
Meral Akşener: Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın
Burdur'da ATV aracıyla dereye uçan kadın öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yıllar sonra su samuru görüntülendi Bursa'da görüntülendi
Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir: "Bu işi çok fazla beceremedim"
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık-4 kıtalık 15 Temmuz şiirleri
Ankara'da 'otobüsü yavaşlattın' tartışması tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü
Bursa'da otoyolda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü
LGS sonuçları 16 Temmuz'da saat kaçta açıklanacak TC ile sonuç sorgulama
Maske takmayan yaşlı adama polis şiddeti
Erdinç Acar kimdir aslen nereli kaç yaşında? Erdinç Acar biyografisi