Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor! Son durum ne?

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan Ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini söyledi.

"100 Ermeni askeri öldürüldü"

Karşı saldırılarla Ermenistan Ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan Ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Bugün gelen 7 şehit haberi ile şehit asker sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Ermenistan'dan açıklama

Ermenistan Savunma Bakanlığı da 1'i binbaşı 1'i yüzbaşı olmak üzere 2 askerin öldürüldüğünü duyurdu.