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DÜNYA

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor! Son durum ne?

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda, Azerbaycan Ordusundan biri tümgeneral, biri albay olmak üzere 7 asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise 100 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan Ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini söyledi.

"100 Ermeni askeri öldürüldü"

Karşı saldırılarla Ermenistan Ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan Ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

Bugün gelen 7 şehit haberi ile şehit asker sayısı 11'e yükselmiş oldu.

Ermenistan'dan açıklama

Ermenistan Savunma Bakanlığı da 1'i binbaşı 1'i yüzbaşı olmak üzere 2 askerin öldürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin gerilmesinden derin endişe duyduklarını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın arabuluculuğa hazır olduğunun altını çizdi.

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