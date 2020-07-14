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POLİTİKA

Akşener: "Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Açıldı, hayırlı olsun; ama en başta yaptığım uyarıyı yeniden yapmak istiyorum, ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu.

''İbadete açılsın ama siyasete kapatılsın''

Akşener, Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığını hatırlatarak, "Sağ cenahın içinde yer alan her bireyin herhalde en genci bizim yaşlarımızda olan bir neslin talebiydi; açıldı, hayırlı olsun ama en başta yaptığım uyarıyı yeniden yapmak istiyorum. İbadete açılsın ama siyasete kapatılsın.

''Bekledim ki bu talebi sağduyu ile birleştirsin''

Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Bekledim ki bu talebi sağduyu ile birleştirsin. Yaptığı açıklama birleştiren değil ayrıştıran konuşmaydı. Ayasofya'nın fatihi Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet dönemindeki fatihi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sayın Erdoğan; Danıştay karar verdi, iş bitti. Kimse Ayasofya üzerinden Atatürk ve silah arkadaşlarına dil uzatmasın. Onlar olmasaydı tapusunda 'Türk devleti' yazan bir Ayasofya Camii olamazdı" ifadelerini kullandı.

'İstanbul sözleşmesi'
Türkiye'de son günlerde kadına yönelik şiddet olaylarının arttığını söyleyen Akşener, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceği iddialarıyla ilgili "Türkiye’de sadece geçen yıl 474 kadın öldürüldü. İçlerinden biri çıkmış 'AK Parti’den önce kadının adı yoktu' diyor. Öldürülen, şiddet gören kadınlarımız. İş yerlerinde evlerinde tacize uğrayan kadınlarımız. Bu derin problemi önce erkeklerimizle çözeceğiz inşallah. Ama onlar çözüm yürütmek yerine üzerine tüy dikiyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ndeki imzayı geri çekmeyi düşünüyorlar. 40 yılda bir güzel bir iş yaptılar, ondan da geri adım atıyorlar. İstanbul Sözleşmesi diyor ki; kadına şiddete karşı devlet gerekli politikaları üretmelidir. Bundan mı rahatsızsınız?" diye konuştu. 

Kadına şiddet
Akşener, konuşmasının bu bölümünde kürsüye boşandığı eşinden şiddet gören Avukat Ezgi Ulugün'e bıraktı. Ulugün, Kocaeli'nde serbest avukatlık yaptığını, 2 çocuk annesi olduğunu, evlilik hayatı boyuncu şiddetin her türlüsüne maruz kaldığını, yaşadığı mağduriyeti sosyal medyayı kullanarak anlatmaya çalıştığını söyledi.

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