Uçak türbülansa girdi! Yolcuların panik anları kamerada

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan Hindistan’ın Keşmir bölgesine sefer yapan IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağı, türbülansa girdi. Yaklaşık 2 dakika süren türbülansta yolcular büyük panik yaşadı. Yolcu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panik anları ve dua edenlerin görüntüsü yer alırken; çığlık atanların ve ağlayanların sesleri de duyuldu. Uçağın Keşmir’e ulaştığı ve olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.