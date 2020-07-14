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DÜNYA

Uçak türbülansa girdi! Yolcuların panik anları kamerada

Suudi Arabistan’dan Hindistan’a sefer yapan yolcu uçağı türbülansa girdi. O sırada yolcu kameralarına yansıyan görüntülerde, uçaktakilerin panik yaşadığı görülürken, çığlık atanlar ve ağlayanların olduğu da duyuldu.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan Hindistan’ın Keşmir bölgesine sefer yapan IndiGo Havayolları’na ait yolcu uçağı, türbülansa girdi. Yaklaşık 2 dakika süren türbülansta yolcular büyük panik yaşadı. Yolcu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, panik anları ve dua edenlerin görüntüsü yer alırken; çığlık atanların ve ağlayanların sesleri de duyuldu. Uçağın Keşmir’e ulaştığı ve olayda yaralanan olmadığı aktarıldı.

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