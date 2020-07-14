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DÜNYA

İdlib'te Türk-Rus devriyesi geçerken korkunç patlama! Alevler göklere yükseldi

Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Suriye'de bulunan M4 karayolunda Türk- Rus askerlerinin ortak devriyesi geçerken korkunç bir patlama oldu. O anlar an be an kameralara yansıdı. Saldırının sabah saat 8:50’de, 20. ortak devriye görevi sırasında gerçekleştirildiği bilgisi de verilen bilgiler arasında.

Rusya, İdlib'de yapılan Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 'militanların' araçların geçişi sırasında kumandalı bir bomba patlattığı belirtildi.

Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Suriye’de İdlib’deki M4 karayolu üzerinde gerçekleştirilen Rus-Türk ortak devriyesi sırasında, konvoyun ilerlediği güzergâh üzerinde teröristler tarafından el yapımı patlayıcı düzeneğinin infilak ettirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Üç Rus askeri hafif yaralandı. Türk zırhlı aracının mürettebatı arasında da yaralılar var. Tüm yaralılar söz konusu bölgeden hızla tahliye edildi. Rus askerleri Hmeymim Askeri Üssü’ne sevk edildi ve burada gerekli tıbbi yardım sağlandı. Hayati tehlikeleri yok” ifadeleri kullanıldı.

​Açıklamaya göre, devriye görevine ara verildi, bölgedeki teçhizatın tahliyesi gerçekleştiriliyor. Patlama neticesinde Rus askeri polislerinin zırhlı personel taşıyıcı aracı ve Türkiye’ye ait bir zırhlı araç zarar gördü.

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