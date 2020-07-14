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Trabzon'da şampiyonluk kaçtı taraftar isyan etti

Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Hüseyin Çimşir'e ağır tepkilerde bulunmaya başladı.

Süper Lig'İn 32. haftasında Denizlispor'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada bir video paylaşan Muhammet Alpdündar isimli taraftar teknik direktör ve yönetime tepkisini dile getirirken, sosyal medyada en çok etkileşim alan videolar arasına girdi.

Taraftarların istifaya davet ettiği ve yoğun tepkiler verdiği sosyal medya gönderilerinin arasında paylaşılan bir video binlerce etkileşim alarak Trabzonsporlu taraftarların büyük bölümü tarafından paylaşıldı. İşte o taraftarın Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir'e tepkisi!

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