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Transferleri yılan hikayesine döndü! Beşiktaş'ta kalacaklar mı?

Transfer olması yılan hikayesine dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün takımdaki durumları ne? Transfer görüşmelerinden çıkan sonuç ne olacak?

Kırmızı Çizgi programının yorumcuları Beşiktaş'ın iki futbolcusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transferlerini masaya yatırdı.

Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumuyla ilgili konuşan Candaş Tolga Işık, ''Takımla yönetim kurulu arasında iletişim konusunda ciddi problem var. Transfer görüşmelerinde etkili olacak. Caner için Beşiktaş meselesi bitti. Karşılıklı bitti. Gökhan'da gördüğüm ve anladğım tablo şu ki; Doğru bir iletişim yapılırsa kalabilir. Bundan önceki dönemin rakamlarını kimse alamaz. Herkes görüyor. Futbolcuya kendi değerini sadece parayla değil sözle davranışla hissettirmeli. Başkan üzerine düşerse olabilir. Çözülmeyecek bir şey değil. İstiyorlarsa tabi. Dorukhan da dahil olmak üzere birçok sporcunun para konuşulmasına değil biraz daha yakınlığa ihtiyacı var. Gökhan'ın menajeriyle yönetim görüşüyor şu an.'' dedi.

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