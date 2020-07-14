Fenerbahçe Beko Kokoskov'la başarılı olur mu?
Zeljko Obradovic'le yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü NBA'de buldu. Peki, Igor Kokoskov'la Fenerbahçe başarılı olur mu?
Serdar Ali Çelikler, Candaş Tolga Işık ve Mehmet Ayan'ın yorumlarıyla Kırmızı Çizgi programı, İnternethaber YouTube kanalında ekranlarınıza geldi.
Zeljko Obradovic'le yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörü NBA'de buldu. Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu olan Kokoskov'un başarı olup olamayacağını sordu.