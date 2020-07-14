Trabzonspor şampiyonluğu neden kaçırdı?

Trabzonspor'un şampiyonluğu neden kaçırdığını anlatan Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Trabzonspor'a Trabzonluların yaptığı kötülüğü başka hiç kimse yapmadı. Trabzon şu anda devre arasındaki krizi doğru yönetseydi sokaklarda şampiyonluk kutlamaları vardı. Hüseyin Çimşir'e de kızamıyorum. Liste yapılsa Hüseyin Çimşir'i bir numaraya yazmam. Başkan, yönetim ve hoca arasındaki kriz doğru yönetilseydi...

''Ahmet Ağaoğlu başkanlığının en büyük eksisi olarak tarihe geçti''

Belli bir kalibredeki hocayı gönderip altında bir teknik adam getirdiğinde başarılı olamayacağın belli. Şampiyonluk deneyimi olmayan gencecik bir teknik adamı getirdiğinde olacağı budur. O işler artık Hüseyin Çimşir'e yazmaz. 'Beceremedim' dedi. Orada artık yönetim kararına yazar. Ahmet Ağaoğlu başkanlığının en büyük eksisi olarak tarihe geçti. Ünal Karaman krizini yönetemediler. Trabzonspor şampiyonluğu kaybetti. 36 yıldır şampiyonluk ateşiyle yanıp tutan samimi taraftarlara olan oldu. Çok yazık. Buyursunlar egolarını kapıştırsınlar.''

''Trabzonspor'a bu üç konuda düşünün tavsiyesini veriyorum''

Serdar Ali Çelikler ise şu değerlendirmede bulundu; ''Benim babam futboldan pek anlamaz ama Trabzonsporluydu. Babam hep şunu derdi; 'İstanbul takımları düzen halindeydi hep onların liderliği vardı. Anadolu'dan bir başkaldırış gördük. O damlar bizim gibi adamlardı. Ali Kemal, Turgay, Dozer Cemil. Benim gibi adamlar görüyorum. O yüzden Trabzonspor'u tutuyorum' derdi. Düşünmeniz gereken birinci soru bu. Onun tutma sebebi başkaldırıştı. Şimdi Trabzonspor baş kaldırı takımı mı yoksa tam tersine biz mi artık hakim gücü olduk. Herkesin ikinci takımıydı herkesin. Şimdi neden millet Başakşehir siyasetin takımı diyen arkadaşlarım bile Başakşehir olsun diyor. Bunu bir düşünün. Bu soruyu kendinize samimiyetle sorun. Birinci kanaldan neden maçımızı vermiyorsun. Sahaya girip 15 gün ceza alıyorsun. İstanbullulardan bir farkın kalmıyor. Göksel Gümüşdağ, bu düzeneği 28.hafta itibariyle mi kurdu? Sürekli bir önümüzü kesiyorlar mağduriyeti yapıyorsunuz. Bu düşünmeniz ikinci konu. Üçüncü konu ise medyanızı değiştirin. Antipati toplatan medya büyük başarı. Millet gülerek izliyor artık. Trabzon yerel gazetelerinin yapmadığı ulusal medya yapıyor. İtibar sorununuz var. Kimden bahsettiğimizi iyi anladınız. Günah çıkarır gibi Fener'i sabaha kadar övün abi. Dolaysıyla Trabzonspor'a bu üç konuda düşünün tavsiyesini veriyorum. İyi başkan, iyi bir yönetim ve iyi bir takım var. Ünal Karaman'ın gönderilmesi hata mıdır bilemem. Dördüncü madde şu; bu başkanı, yönetimi ve takımı bozmayın.''