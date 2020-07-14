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Transferde son durum ne? Fenerbahçe kimleri alacak?

Kırmızı Çizgi programı futbolun nabzını tutmaya devam ediyor. Şampiyonluk yarışı devam ederken, takımlar hangi oyuncuları kadrolarına katmak istiyor? Fenerbahçe'nin istediği oyuncular kimler?

Fenerbahçe'nin transfer politikasıyla ilgili konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Fenerbahçe, Türkiye'den transferi bitirdi. Bundan sonra yabancı alacaklar. İyi bir yabancı stoperle görüşüyor. Fenerbahçe bir stoperle daha görüşüyor. Bir stopere bir de kanta yıldız düşünüyor. Bu isimler Perotti ve Callejón olabilir. Fransa'dan gelecek iyi stoper. İsmini öğrenemediğim yıldız bir stopere gitmişler. Stoperde Godin de olabilir. Bu federasyon transfer yaptırmazsa giderayak artık Fenerbahçe'de Ali Koç'un ne yapması gerektiğini iyi düşünmesi lazım. Bu maşayı tutanı açıklaması lazım, topu taraftara atmalı. Federasyonla ilgili hareketlenmeler başladı. Mustafa Cengiz'i ziyaretten sonra konuşmadılar mı? Fikret Orman mı Sadri Şener mi olur. Kasımpaşa ve Galatasaray resmen başvurdu. Fatih Terim'i 14 yabancı ve 14 yerli kararından dolayı tebrik ediyorum'' dedi.

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