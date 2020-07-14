Fenerbahçe'nin Dorukhan Toköz'e ilgisi var

Dorukhan Toköz'ün olası transferi hakkında konuşan Serdar Ali Çelikler, ''Dorukhan, Beşiktaş'la yeni sözleşme görüşmelerine başladı. 350 bin euro maaş alıyor. Eski yönetim, 1,5 milyon euro söz vermiş. O yüzden ayrılmak istiyor. 700 bin euroya kalmaz. Fenerbahçe'nin ilgisi var. İki yıl evvel Udinese'den 6 milyon euro teklif almış adamdan bahsediyoruz. Beşiktaş, bir kaleci ve santrafor ile yolun sonuna gelmiş. Kaleci Balkan'dan yabancı kaleci. Santrafor da Alman. Görüşme aşamasındalar bitmiş bir şey yok. Gökhan da Caner de Beşiktaş'ta değil. Bence kalmayacaklar.'' ifadelerini kullandı.