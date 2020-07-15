AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etmezse biter!

Peki zaman zaman kamuoyunda tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 'iptal' kararı mı alınıyor? Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak geçen İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmek isteniyor?

"AK Parti, bu sözleşmeyi iptal etmezse biter" diyor Prof. Dr Ahmet Şimşirgil. Bu sözleşme AK Parti'yi neden bitirecek? Hadi Özışık Perde Arkası programında Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil ile İstanbul Sözleşmesi'ni masaya yatırdı...

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