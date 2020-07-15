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MEDYA

Muharrem İnce'den sonra CHP'li Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

Haber Global'de geçtiğimiz günlerde CHP'li Muharrem İnce'nin canlı yayını terk etmesinin ardından CHP PM üyesi Erdal Aksünger de yaşanan tartışmanın ardından canlı yayını terk etti. Erdal Aksünger'in canlı yayını terk etmesinin ardından programın sunucusunu Senem Tolunay Ilgaz "Bu da hep benim başıma geliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Haber Global'de Senem Tolunay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP PM üyesi Erdal Aksünger, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Gazeteci Mehmet Tezkan ve Avukat Ertuğrul Akar gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avukat Ertuğrul Akar'ın programdaki sözlerinin ardından CHP PM üyesi Erdal Aksünger canlı yayını terk etti.

AKSÜNGER: SİZE SORACAK DEĞİLİZ

Avukat Ertuğrul Akar, "Sayın vekilime CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun mahkemedeki beyatı ile cevap vermek istiyorum. Lütfen o çercevede dinlesin beni. 'Siyasiler hakarete varan eleştirileri dahi sineye çekmek zorundadırlar.' Bu CHP'nin il başkanının duruşmadaki beyanatıdır. O minvalde bu konuşmaları değerlendireceğim. Hiç kimse CHP'yi sevmek zorunda değil. İstemeyen de CHP'yi sevmeyenlerle aynı ortama girmez" sözlerinin ardından Erdal Aksünger, "Size soracak değiliz. Zaten çağırsanız da gelmem zaten. Niye? Akla hayale sığmayan hikayelerle tartışamam. Recep Tayyip Erdoğan 75 tane dava açmış, 75 bin..." diyerek yanıt verdi.

Avukat Ertuğrul Akar da Aksünger'e yanıt olarak "Ermeniler tepki gösterir diye, vekilim bu tepkiyi gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin ardından Erdal Aksünger sinirlerine hakim olamadı.

"BÖYLE BİR TARTIŞMA MI OLUR?"

Aksünger, "Ya sen ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Bu ne biçim alaka kardeşim. Ne Ermenileri kardeşim? Bu ne biçim program? Böyle bir program mı olur kardeşim. Böyle iş mi olur? Bırakın Allah aşkına ya. Etnik kökeni nasıl bi yaklaşım gösteriyorsun sen? Ne Ermenileri... Ne alakası... Biz nerden geldik? Başka bir yerden mi geldik? Kusura bakmayın ben böyle bir şey istemiyorum. Böyle bir tartışma mı olur? Çağırmayın böyle programlara bizi" diyerek canlı yayını terk etti.

"BU DA HEP BENİM BAŞIMA GELİYOR"

Erdal Aksünger'in canlı yayını terk etmesinin ardından programın sunucusunu Senem Tolunay Ilgaz "Bu da hep benim başıma geliyor" diyerek CHP'li Muharrem İnce'nin de canlı yayını terk etmesine göndermede bulundu.

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