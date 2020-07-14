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Kalbi olan izlemesin! İstanbul'da genç adam ölüme böyle gitti

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez’e otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Çekinmez hayatını kaybederken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenyurt Gökevler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Ali Çekinmez yolun karşısına geçmek istediği esnada S.A kullandığı araç çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çekinmez’i Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç hayatını kaybetti. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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