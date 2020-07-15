İmamoğlu'nun 'kanım dondu' dediği olayda yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mart tarihinde Kâğıthane'de bulunan Fazilet Durağı'nda bir otobüse sabah saatlerinde bir anda 47 yolcu bindiğini açıklamış ve olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. İBB'nin yaptığı suç duyurusuna ise savcılık takipsizlik kararı vermişti.



Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Temmuz oturumunun 3'üncü birleşiminde "İETT Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu" hakkında ki teklifin görüşüldüğü sırada yaptığı açıklamasında, otobüsü kullanan şoförün İBB tarafından sertifikasının iptal edildiğini açıkladı. Öztekin yaptığı açıklamada, "Gündemde çok durdu. Organize kötülük konusu. Hala özür dilemediniz. Hala Kağıthanelilere ve İstanbullularda bu konuda cevap veremediniz. Bakın bu otobüs durağı 62 Kağıthane-Kabataş otobüs hattıdır. Şimdi, organize kötülük diye başladığınız, ama bir hafta öncesinde Çekmeköy Belediyesi'nde bir temizlik görevlisi diye anons edilen organize kötülüğün başlangıcı dediniz, bir baktınız İBB personeli çıktı. Bir hafta sonra dediniz ki bunu bir de Kağıthane'de deneyelim. Bir anda 47 kişinin otobüse bindiğini iddia edildi. Ben şuna çok üzüldüm. Tüm gazeteci arkadaşlarımızdan veya burada grubu olan partilerimizden hepsi alet olmuş. Baktım inceledim. Bir araştırma yapılabilirdi. Herhangi bir haber geldiği zaman araştırmakla mükellefiz. Böyle kopyala yapıştır ile iş yapılmaz. Hepimizin sorumluluk aldığı durumlar var" dedi.