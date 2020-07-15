Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı
Resmi Twitter hesabından bir video paylaşan Selçuk Bayraktar, "O gece ilk kez şehadet ruhuyla çelikleşmiş bedenlerin yenilmez yıkılmaz sanılan çelik zırhlı duvardan daha güçlü olduğuna şahit olduk. Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle..." ifadelerini kullandı.
T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından duygulandıran 15 Temmuz paylaşımında bulundu. Bayraktar, ''Memleket Sevdasından... O gece ilk kez şehadet ruhuyla çelikleşmiş bedenlerin yenilmez yıkılmaz sanılan çelik zırhlı duvardan daha güçlü olduğuna şahit olduk. Aziz Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle...'' ifadelerini kullandı.