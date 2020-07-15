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POLİTİKA

Mansur Yavaş açıkladı: Gökçek döneminde 1.5 liralık fidanlar 15 liraya alınmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan bazı harcamalar dikkat çekti. Gökçek döneminde bir firmanın tanesini 1,5 liradan aldığı karaçam fidanlarını ASKİ’ye 14,90 liradan sattığı ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde eski dönemde ASKİ bütçesinden yapılan harcamalar gündeme geldi. Ankara Eski Büyükşhir Belediye başkanı Melih Gökçek döneminde bir firmanın tanesini 1,5 liradan aldığı karaçam fidanlarını ASKİ’ye 14,90 liradan sattığı ortaya çıktı. Satın alınan 735 bin fidanın baraj kenarına dikilmesi için alındığı iddia edildi.Orman Genel Müdürlüğü’nün ise ASKİ’ye, “Bu fidanları bizden ücretsiz alabilirdiniz” dediği bildirildi. Genel müdürlük, “Baraj kenarlarında ağaç dikecek yer yok” diyerek başkanlığın fidan satın alımı gerekçesi yalanlandı.

Belediyeye fahiş fiyattan fidan satan şirketle pek çok alanda da işbirliğine gidildiği öğrenildi. Buna göre, aynı firmaya Ankara’daki birçok katlı otoparkın otomasyonu yaptırıldı. Otomasyon sistemi, yapılışından kısa süre sonra çökerek kullanılamaz hale geldi. Firmanın, ASKİ binası içine de bir yüzme havuzu inşa ettiği ve bu havuzun da kullanılamaz durumda olduğu bildirildi.

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