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Aylar süren maraton sona erdi İşte Survivor şampiyonu

Survivor 2020 efsane bir sezon olarak akıllara kazındı. Şampiyonun kim olduğu merak konusuydu ve aylar süren mücadelenin ardından şampiyon belli oldu.

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