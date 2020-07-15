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Eklenme Tarihi:
15.07.2020 14:14
Aylar süren maraton sona erdi İşte Survivor şampiyonu
Survivor 2020 efsane bir sezon olarak akıllara kazındı. Şampiyonun kim olduğu merak konusuydu ve aylar süren mücadelenin ardından şampiyon belli oldu.
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Etiketler
survivor
cemal can
barış
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