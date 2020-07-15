Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelin deyip herkese çağrı yaptı

Darbeye direnişin 4. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’na çelenk bırakıp dua etti. Erdoğan'a gaziler ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan da eşlik etti. Erdoğan düzenlenen törende açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

TBMM'nin hedef alınması rastgele bir tercih değildir

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehadete koşan şehitlerimize şahsım milletim adıma özellikle biz de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bin yıldır verdiğimiz mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum. FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef alması rastgele bir tercih değildir. Bu Meclis masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir meclistir. Bu meclis ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran bir meclistir. Bu meclis Polatlı'dan top sesleri gelirken de milletin hizmetinde olan bir Meclis'tir. Bu Meclis milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangayı kıran bir Meclis'tir. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bu mecliste yemin ederek göreve başlamış olmaktan gurur duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu mecliste birlikte milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum. Kimi zaman vesayete, kimi zaman darbecilere, kimi zaman küresel güçlere karşı omuz omuza mücadele vermiş olmaktan şeref duyuyorum. Rabbime bana böyle bir milletin ferdi olma şerefini bahşettiği için hamd ediyorum.