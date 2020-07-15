BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 399,69
DÜNYA

Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı

Ukrayna’da haberleri sunan kadın sunucunun dişi, kameralar karşısındayken yerinden çıktı.

İhlas Haber Ajansı

Ukrayna’da bir televizyon kanalında haber sunan Mariçka Padolko, görevi başındayken takma dişinin azizliğine uğrayarak talihsiz bir iş kazası yaşadı.

Haberleri sunduğu esnada dişi yerinden çıkan tecrübeli gazeteci, hiçbir şey olmamış gibi haberleri sunmaya devam etti.

Padolko’nun başına gelen ve yüzlerde tebessüm oluşturan bu olay, Ukrayna’da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Şırnak Valiliği duyurdu! Gözaltına alınıp görevden uzaklaştırıldı
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 139 bini geçti
Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le ilgili bomba FETÖ iddiası! Sevilay Yılman yazdı
Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de! Fiyatı da açıklandı
Altının onsu bir haftanın en yüksek seviyesini gördü
Ankara'daki 'Gar Katliamı'nın planlayıcısı, Suriye'de PKK'nın esir kampında çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Korkunç! Kedileri çamaşır makinesine atarak öldürdü
Şırnak'da 10 yaşındaki kızı istismar ederken yakalandı
İtalya, COVID karşıtı önlemlerini 31 Temmuz'a kadar uzatıyor
Çukur'un 'Aliço'su Rıza Kocaoğlu'ndan roman havası
Alman Hükümeti Türk ailelerin çocuklarına el koyuyor! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
2020 kurbanlık fiyatları Ankara-İzmir-İstanbul kaç para?
Çektikleri görüntülerle erkekleri kıskandırıyorlar
AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler ağaçtan düştü