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Kuleli Askeri Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde göz kamaştıran gösteri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İletişim Başkanlığı tarafından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle görsel sunum yapılırken, ardından 200 drone ile 15 Temmuz temalı ışık gösterisi gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İletişim Başkanlığı tarafından darbe girişimin önemli noktalarından Kuleli Askeri Lisesi yerleşkesinin duvarlarında video haritalama teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatıldı.

Video haritalama gösterisinin ardından saat 22.38'de Kuleli semalarında 200 drone ile '15 Temmuz temalı ışık gösterisi' gerçekleştirildi.

Gösteri sırasında gökyüzüne dronelarla "Milletin Zaferi" yazıldı; dronelar ay yıldız, Türk bayrağı ve Türkiye haritası çizimi gerçekleştirdi.

Drone gösterisini Beylerbeyi'ndeki 15 Temmuz Şehitle Makamı'nda izleyen vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

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