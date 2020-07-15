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Bağcılar Kaymakamı'nın ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi

İSTANBUL Bağcılar'da kamyon dehşetinden son anda direksiyon kırarak kurtulan otomobilin Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın makam aracı olduğu ortaya çıktı.

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Bağcılar Mahmutbey Caddesi'nde kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Refüjü aşan kamyon ters istikametteki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Caddeyi savaş alanına çeviren kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerde sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hurdaya dönen otomobillerin yoldan çekilmesiyle cadde tekrar trafiğe açıldı. 

Kaymakam son anda kurtuldu

Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazadan son anda direksiyon kırarak kurtulan siyah otomobilin Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın makam aracı olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar'ı anmak için Kirazlı Mezarlığı'ndaki programa giden Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan kaza sırasında kamyonun önüne çıkan ilk otomobildeydi. Eldivan'ın şoförü üzerilerine gelen kamyonu fark ederek direksiyonu kırdı ve ara sokağa girdi. Kazanın ardından otomobilinden inen Eldivan ve şoförü kamyonun çarptığı otomobildekilere yardım etti.

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