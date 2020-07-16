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DÜNYA

Rus devriyesine gerçekleştirilen saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Suriye’de bulunan M-4 karayolunda Rus devriyesine yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Suriye’de bulunan M-4 karayolunda 2 gün önce Rus devriyesine yönelik bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 3 Rus askerin yaralandığı açıklandı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Bir askeri aracının güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Rus devriyesi seyir halindeyken bomba yüklü bir aracın patlatıldığı ve ardından dumanların yükseldiği görülüyor.

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