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Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu Mersin'deki ailesiyle buluşturuldu

Güvenlik güçlerince yapılan ikna çabaları sonucu teslim olan terör örgütü üyesi genç, Mersin'deki ailesiyle buluşturuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmalarının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmaları konusunda ikna çalışmalarının yürütülmesi ve ceza infaz kurumlarında kalan örgüt mensuplarının topluma kazandırılması amacıyla aile ve birey görüşmeleri yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, 8 yıldır terör örgütü saflarında yer alan S.Y. (30) adlı örgüt mensubunun teslim olmasının sağlandığı ifade edilirken, şahsın, 13 Temmuz günü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen ailesiyle buluşturulduğu kaydedildi.
Örgütten bir kaç kez kaçmak isteyen S.Y.'nin ancak sürekli tehdit edilince kaçamadığı öğrenildi.

Ailesiyle görüştürülen S.Y.'nin işlemleri tamamlanıncaya kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.

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