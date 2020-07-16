BIST 119.208
DOLAR 6,86
EURO 7,82
ALTIN 398,27
YEREL

İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşlı bir kadının evinde çamaşır makinesine giren 1 metrelik yılanı çıkarmak için itfaiye ekiplerini uzun mücadele etti. Makineyi tamamen söken ekipler, başarılı olamayınca makineye çamaşır suru dökerek yılanı çıkardı.

Olay İzmit Hasan Elbeyoğlu Sokak’taki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir kadının yaşadığı tek katlı eve giren yılan çamaşır makinesinin içine saklandı. Yılanı çıkaramayan kadın önce 2 oğlunu eve çağırdı. Eve gelen yaşlı kadının oğulları da yılanı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın makinenin içine saklanması nedeniyle uzun süre yılanı çıkaramadı.

Makineyi tamamen söken ekipler, yine başarısız olunca makinenin içine çamaşır suyu döktü. Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıkınca itfaiye ekipleri yılanı tutarak makineden çıkardı. Çamaşır makinesinin parçalanmasına neden olan yılan, itfaiye ekiplerince alınarak başka bir alanda doğaya salındı.
Yılanı çıkarmak için makineyi parçaladıklarını söyleyen yaşlı kadının oğlu Erdem Kara, “Annemin evine geldim yılan var diye. Yılanın mutfağa girdiğini görmüşler. Sonra baktık çamaşır makinesinin içine girmiş. İtfaiyedeki arkadaşlar yardımcı oldular sağ olsunlar. Sonuçta hayvanı doğaya salacaklar. Bayağı bir kuytu köşelere girdi. Makineye de zarar vermiş olabiliriz” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bolu'da korkutan deprem!
Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' diyecek
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den şehitler için başsağlığı mesajı
Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi 'akıllı stetoskop'la öksürük sesinden Kovid-19 tanısı konulacak
Merkezi yönetim bütçesi haziranda 19.4 milyar TL açık verdi
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! Muhasebeci, esnaf, öğretmen...
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Odaya giren ebabil kuşu görenleri şaşkına çevirdi
Utanmadan 15 Temmuz için hala tiyatro diyorlar
Eskişehir liseleri taban puanları 2020 nitelikli lise puan sıralaması
Rus devriyesine gerçekleştirilen saldırının yeni görüntüsü ortaya çıktı
Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü
Antalya Lise taban puanları 2020 -2021 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 asist 1 gol
2020 LGS Adana yüzdelik dilim puanları 2020-2021 nitelikli lise puanları