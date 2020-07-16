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Odaya giren ebabil kuşu görenleri şaşkına çevirdi

Bursa’da sabah saatlerinde görev yaptığı Esnaf Odası'na gelen genel sekreter, arka odanın kapısını açtığında gördüğüne inanamadı. Camdan giren ebabil kuşunu gören Esnaf Odası çalışanları, uçamayan kuşu almaları için belediye ekiplerine haber verdi.

Bursa’da açık bulduğu camdan Nalbur Hırdavatçılar ve Benzeri Esnaf Odası’na giren ebabil kuşu, depodan çıkmak için büyük çaba sarf etti. Sabah ofise gelen odanın genel sekreteri Jale Emen, depo olarak kullanılan odadan gelen seslere aldırış etmedi. Daha sonra odaya giren Emen, ebabil kuşunu karşısında görünce şaşkına döndü. Ne yapacağını şaşıran Emen, arkadaşlarının da yardımı ile kuşu kutunun içerisine koydu.

uçamadığı için yaralı olabileceğini düşünen Emen, onu doyurmak için çay tabağına ekmek ufaladı. Belediye ekiplerine haber veren Emen, “Sabah geldiğimde gelen seslere aldırış etmedim. Daha sonra süpürge almak için depo olarak kullandığımız odaya girdiğimde gözlerime inanamadım. Nadir görülen ebabil kuşunu alması için belediye ekiplerine haber verdik. Öğrendiğimiz kadarıyla çok yükseklerden uçan bir kuşmuş. Belki yırtıcı bir kuşun saldırısına uğradığın için buraya sığınmış olabilir” dedi.

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