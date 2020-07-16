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Utanmadan 15 Temmuz için hala tiyatro diyorlar

15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik. O gece Türk halkı tek yürek oldu, millet oldu, canını bu ülkeye feda etti.

Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Bağımsızlığına, demokrasiye ve özgürlüğüne bağlı olan Türk Milleti 15 Temmuz gecesi hainlerin karşısına bedenlerini siper etti. Tankların önüne yattı! 15 Temmuz gecesi bir kahramanlık destanı yazıldı. 251 vatandaşımız Demokrasi uğruna, vatanı uğruna canını feda etti. 

Türk milleti yaşlısıyla, genciyle, medyasıyla hain darbeye geçit vermedi. Darbenin üzerinden 4 yıl geçti ama hala tiyatro diyenler var.  Hadi Özışık Perde Arkası programında Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık ile birlikte 15 Temmuz gecesini konuştular.

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