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Kılıçdaroğlu, darbeyle böyle mücadele etti!

Kemal Kılıçdaroğlu "darbe olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" demişti.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı’ndan tankların kendisine yol vermesiyle geçerek Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine giden Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz paylaşımı tepki çekmiş ev terlikleriyle oturmuş televizyondan darbeyi izlemişti. Peki Kılıçdaroğlu'na "tankın üzerine niye çıkmadınız" diye sorulunca ne dedi? Hadi Özışık Perde arkası programında Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık'la bu konuyu masaya yatırdı.

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