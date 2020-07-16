BIST 117.741
DOLAR 6,86
EURO 7,82
ALTIN 398,25
YEREL

Dünyanın en ilginç hayvanlarından kanguru faresi Adıyaman’da görüldü

Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü. Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor. Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Adıyaman’da bugüne kadar hiç kanguru faresi görülmediği öğrenildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yargıtay'dan kritik karar!Tavanı aşan kıdem tazminatı geri verildi
Aziz Yıldırım şike davası için adliyeye geldi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Opsiyon oyuna sakın kanmayın
Van'da düşen uçakta şehit olan polislerden ikisinin kimliği belli oldu
Doğu Perinçek'in 'Emniyet SMS gönderdi' iddiası ortalığı karıştırdı
Falcao'nun eşi Taron'dan 'Evinize dönün' diyen taraftara cevap
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 asist 1 gol
ABD’de polis memuru 3 haftalık bebeği ölümden böyle kurtardı
Yerleştirme puanı nedir ne demek YEP puanı hesaplama robotu-2020
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
Kuleli Askeri Lisesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde göz kamaştıran gösteri
LGS sonuç ekranı MEB 2020 açıklanıyor öğrenme sayfası
Bağcılar Kaymakamı'nın ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi
Lise tercihleri ne zaman 2020 lise tercih işlemi nasıl yapılır kılavuz bilgisi