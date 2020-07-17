Bir doğa harikası İncesu kanyonu

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünden başlayıp Ortaköy’ün İncesu köyüne kadar uzanan yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki kanyon, Çorum’da İncesu, Yozgat’ta ise Kazankaya kanyonu olarak adlandırılıyor.

Köylüler tarafından Uzungeçit ismi de verilen kanyonun oluşumu, Yeşilırmak’ın önemli bir kolu olan Çekerek nehrinin (Antik dönemdeki ismi Skylax) Alan dağları ve Malbelen tepesini aşındırmasıyla yüzyıllar sürmüş. Kanyonda her iki yamacı çevreleyen dik ve sarp kayalıklar eşsiz bir doğal güzellikle dikkati çekerken, yer yer ormanlık alanlara rastlamak da mümkün.

Tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor

İncesu Kanyonu, hem doğal güzelliği hem de içerisindeki tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Genişliği 40-60 metre arasında değişen kanyonun her iki yanında yükselen kayalar üzerinde Hellenistik Döneme (M.Ö. 2.yüzyıl) tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara olarak adlandırılan merdiven basamaklı su sarnıçları var.