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FETÖ ile mücadele hangi noktada? Hanefi Avcı'dan olay sözler

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, FETÖ ile mücadele konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Tabanın tavandan koptuğunu ancak, hepsine aynı muamele yapıldığı için kopuşların gizli kaldığını söyledi...

Avcı katıldığı programda şu açıklamayı yaptı: "Cemaatin tabanı, örgütün üst tarafıyla gönülden ve ruhen koptu ama bunu açıktan söyleyemiyor. Çünkü biz tüm uygulamalarımızda taban tavana kadar hepsini karşımıza aldık hepsinin düşman gördüğümüz için o taban buradan bir sıcaklık görmeyince darda kaldığında sığınabileceği destek alabileceği düşüncesiyle cemaat tarafına doğru itildi biz ittik daha doğrusu.

-Belki korkarak sesini çıkarmayı düşünmüyor ama her iki tarafı idare etmeyi düşünüyorlar. Çünkü onların suça karışmamış insanların devlet tarafından kazanılması bu tarafa çekilmesi konusunda bir gayret gösterilmedi.Tamamıyla karşıya alındı tamamıyla hedef kabul edildi hatta bir kısmı ceza aldı hiç bir sucu olmasa bile.

-Çoğunlukla da bunların böyle bir örgüt olduklarını bilmeksizin sadece bir cemaate iyi şeyler yaptıkları zannetikleri insanlar buradan kopamadılar. Hatta tutuklanan meslekten atılan büyük bir kesim o tarafa doğru yanaştı. O tarafta onları mağdur edildikleri söyleyerek kendilerine çekmeye daha iyi becerdikleri kanaatindeyim. Biz o tabanı kazanabilirdik asıl hedefimizde bu olmalıydı. Maalesef o taban yeterince kazanılamadı."

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