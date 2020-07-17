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Karadeniz’de oluşan hortum Kocaali’nden görüntülendi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sabah saatlerinde denizde oluşan kısa süreli hortum, Kocaali ilçesi sahilinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karasu’da sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Kısa süreli oluşan hortum bölgede bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sahile uzak bir bölgede denizin ortasında oluşan hortum, çevreye zarar vermeyerek kısa sürede etkisini yitirdi. Oluşan hortum, Karasu başta olmak üzere çevre bölgelerden de görüldü. Herhangi bir zarara neden olmadan etkisini yitiren hortum, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi mevki'inde bulunan sahil kısmından bir vatandaş tarafından da cep telefonu ile görüntülendi.

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