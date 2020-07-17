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MEDYA

ATV Müge Anlı Süleyman Akbaba'nın komşusu cinayeti itiraf etti

ATV'de Müge Anlı cesedi 8 parçaya bölünmüş şekilde bulunan Süleyman Akbaba'nın komşusu cinayeti itiraf etti ayrıntıları ise dehşete düşürdü.

ATV ekranlarında hafta içi yayınlanan Müge Anlı programında aranan Süleyman Akbaba'nın cesedi 8 parçaya ayrılmış şekilde bulundu. Gözaltına alınan Süleyman Akbaba'nın alt komşusu cinayeti itiraf etti. Komşusu eşi ile birlikte Süleyman Akbaba'yı yakalayınca cinnet geçirdiğini itiraf etti ve öldürdüğünü itiraf etti. Olayın ayrıntısı Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Cinayetin detayları kan dondururken Süleyman Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba canlı yayında bağlanarak programa damga vuran açıklamalar yaptı.

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