Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım: Şampiyon olamadığım için özür dilerim

Survivor 2020'nin finaline kalmayı başaran ve ikinci olan Barış Murat Yağcı, Instagram hesabı üzerinden çektiği videoyla destekçilerine teşekkür etti.

Barış Murat Yağcı çektiği videoda "Birlikte mücadele ettiğim tüm yarışmacı arkadaşlarımı ve 1. olan Cemal Can'ı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Ülkeme döndüğümde hayal bile edemeyeceğim kadar büyük, sevgi dolu bir aileye sahip olduğumu gördüm, çok şaşırdım ve mutlu oldum. Bana çok fazla 'Senden özür dileriz. Şampiyon yapamadık' mesajları geliyor. Asıl ben sizden şampiyon olamadığım için özür dilerim. Bundan sonra çok farklı projelerle karşınızda olacağım" dedi. Instagram'da 2 milyon takipçisi olan Barış'ın videosu kısa sürede 1,5 milyondan fazla izlendi.