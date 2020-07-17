Sezen Aksu'nun yeni şarkısı sosyal medyaya damga vurdu

Sezen Aksu, “öncelikle bu haftanın şarkısı, 15 yılı karşıyım, sahibinin sesi Harun kolçak’a gelsin, dilerim bizi duysun, hatta eşlik değilsin lütfen.” notunu düştü. Şarkı yayınlandıktan sonra YouTube’da binlerce beğeni alırken, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Peki sizin şarkıya yorumunuz ne?