Sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye polis baskını
İspanya'da bir gece kulübünde düzenlenen etkinlikte, çok sayıda kişinin maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. İspanyol polisi harekete geçerek etkinliğin bulunduğu gece kulübüne baskın düzenledi.
Olay, İspanya'nın Marbella kentindeki Nightclub Olivia Valere adlı gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübünün internet sitesinde yayınlanan etkinlik kurallarında, koronavirüs (Covid-19) riskine karşı maske ve sosyal mesafe şartlarına yer verilmesine rağmen, etkinlik başladığında kimsenin kuralları umursamadığı dikkat çekti.
Cezayirli rap sanatçısı Soolkingin sahne aldığı etkinlikte çok sayıda insanın sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü.