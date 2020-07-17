İzler ve Çizgiler pazar akşamı TRT Belgesel'de
Uzun zamandır emek, gayret ve enerji harcanan 'İzler ve Çizgiler' pazar akşamı, saat 22.00'de TRT Belgesel'de...
Bu projede Tika’nın dünyanın dört bir yanında elinin kimlere uzandığı ve ülkemizi kilometrelerce ötede nasıl temsil ettiğini daha iyi göreceksiniz.
Her bölümde program sunucusuna 2 grafiti sanatçısı eşlik ediyor bu 3 genç gittikleri ülkeyi yerinde yaşıyor, tanıyor, anlıyor. Türkiye’ye dönen grafiti sanatçıları gittikleri ülkenin izlerini duvarlara grafiti çizgileriyle aktarıyor.