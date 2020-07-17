BIST 118.786
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 398,98
MEDYA

İzler ve Çizgiler pazar akşamı TRT Belgesel'de

Uzun zamandır emek, gayret ve enerji harcanan 'İzler ve Çizgiler' pazar akşamı, saat 22.00'de TRT Belgesel'de...

Bu projede Tika’nın dünyanın dört bir yanında elinin kimlere uzandığı ve ülkemizi kilometrelerce ötede nasıl temsil ettiğini daha iyi göreceksiniz.

Her bölümde program sunucusuna 2 grafiti sanatçısı eşlik ediyor bu 3 genç gittikleri ülkeyi yerinde yaşıyor, tanıyor, anlıyor. Türkiye’ye dönen grafiti sanatçıları gittikleri ülkenin izlerini duvarlara grafiti çizgileriyle aktarıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (17 Temmuz 2020)
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İngiltere'nin iddialarına Rusya'dan sert yanıt
Michael Essien, Azerbaycan paylaşımıyla yıktı geçti
Süper Lig'de yerli teknik direktör geleneği bu yıl da bozulmayacak
ABD'den Libya eleştirisi; Sadece Türkiye’ye karşı çıkılıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aksiyon sahnelerini aratmadı! Yok böyle kovalamaca
Pes dedirten görüntüler! Kadınlar otomobilin camından böyle sarktı
Komşusunun kızına cinsel istismarla suçlanan yöneticinin cezası belli oldu
HDP eşini tekme tokat döven Muş Milletvekili Mensur Işık'a soruşturma
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşı döken şehit eşini böyle teselli etti
AÖF yaz okulu takvimi belli oldu sınavlar ne zaman?
Sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye polis baskını
MHRS telefon numarası değiştirme nasıl olur MHRS bilgi değiştirme