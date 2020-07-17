BIST 118.546
DOLAR 6,86
EURO 7,85
ALTIN 399,42
DÜNYA

Aksiyon sahnelerini aratmadı! Yok böyle kovalamaca

Almanya'da aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca saniye saniye kayda alındı. Ülkenin başkentinde yaşanan olayda, polis ihtarına uymayan sürücü, 2 el ateş edilerek durduruldu.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Hermannstrasse caddesi üzerinde polisin bir aracı kontrol etmek istemesi üzerine aksiyon filmleri aratmayan kovalamaca sahneleri yaşandı. Araç sürücüsü, polisin dur ihtarına uymadı ve arabasının gazına yüklenerek kaçmaya çalıştı. Polisler de peşine takılınca Berlin’in en işlek sokaklarından birinde aksiyon filmlerini aratmayacak bir kovalamaca yaşandı. Sokakta trafik tıkanınca 200 metre sonra firari sürücü U-dönüşü yaparak geri dönmek istedi. Sürücü polisin ısrarla dur ihtarlarına uymayınca, polislerden biri silahını çekti ve iki el ateş etti. Mermiler aracın motoruna isabet edince sürücü tekrar gaza yüklendi ve geldiği istikamete doğru aracını tam gaz sürdü. Diğer yandan trafik tıkanınca fazla uzaklaşamayan sürücü yaklaşık 50 metre sonra kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı ve zincirleme bir kazaya neden oldu.

Firari şahıs, yanına gelen ve teslim olmasını isteyen polislere aldırış etmeden, arabasının yan kapısını açarak bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu sefer de Berlin’in Neukölln semtinde yer alan Silberstein caddesi üzerinde polisle firari şahıs arasında yaya olarak kovalamaca başladı. Polis kaçan sürücüyü iki sokak ötede yakalayarak gözaltına aldı. Firarinin kimliği ve neden polisin dur ihtarına uymayarak kaçtığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Öte yandan, bu tür sahnelerin Berlin’de son zamanlarda sıkça yaşanmaya başladığı belirtildi. Şehirde yükselen turist sayısına paralel olarak, başta uyuşturucu satışı olmak üzere, kapkaç olayları, hırsızlık gibi kriminal suçlarda da büyük artış yaşandığı aktarıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Libya'da Hafter saldırılarına karşı çıktığı için kaçırılan kadın parlamenter bir yıldır kayıp
Gebze Teknik Üniversitesi'nde su kalitesini uydudan ölçen makine geliştirildi
Rezidansta parti yapan 25 kişiye 78 bin lira ceza
'Süper patlama' tespit edildi! Üstelik Güneş'ten 20 kat daha güçlü
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Pes dedirten görüntüler! Kadınlar otomobilin camından böyle sarktı
HDP eşini tekme tokat döven Muş Milletvekili Mensur Işık'a soruşturma
Komşusunun kızına cinsel istismarla suçlanan yöneticinin cezası belli oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gözyaşı döken şehit eşini böyle teselli etti
Sosyal mesafeyi hiçe sayan eğlenceye polis baskını
AÖF yaz okulu takvimi belli oldu sınavlar ne zaman?
Kemal Kılıçdaroğlu'na Man Adası şoku!
MHRS telefon numarası değiştirme nasıl olur MHRS bilgi değiştirme